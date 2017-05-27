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У неділю в Києві перекриють рух транспорту на низці вулиць, – КАРТА

Рух перекриють через проведення благодійного пробігу та міжнародної велогонки
У Києві в неділю, 28 травня, перекриють рух транспорту на низці вулиць у зв’язку з проведенням благодійного "Пробігу під каштанами" та міжнародної велогонки.
У неділю в Києві перекриють рух транспорту на низці вулиць, – КАРТА Фото: kievcity.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

28 травня з 08:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки “Race Horizon Park Classic”, присвяченої Дню Києва, перекриють рух транспорту за маршрутом: вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр.

У цей же день, зазначили в прес-службі, з 09:00 до 12:00 рух транспорту перекриють під час проведення 25-го Відкритого легкоатлетичного благодійного “Пробігу під каштанами” за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Окрім того, додали в КМДА, з 23:00 27 травня до 06:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.

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27 05 2017 19:00
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