CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа заході Непалу переповнений автобус зірвався з 200-метрової висоти, внаслідок чого загинули 25 осіб, а десятки постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Непалі автобус зірвався з двохсот метрів: 25 осіб загинули
Серед основних причин дорожньо-транспортних пригод - погані дорожні умови і поганий стан самих транспортних засобів
Фото: EPA/UPG
Автобус, в якому їхали переважно сільські жителі, впав в урвище в районі Джахаркота, що за 250 кілометрів на захід від Катманду, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
Постраждалих відразу евакуювали в місцеву лікарню. Наразі причини події встановлюють.
Серед основних причин дорожньо-транспортних пригод, які нерідко відбуваються в Непалі, називають погані дорожні умови і поганий стан самих транспортних засобів.
Нагадаємо, що минулоріч унаслідок падіння пасажирського автобуса в річку Трісулі в центральній частині Непалу загинула 21 людина.
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