У Непалі автобус зірвався з двохсот метрів: 25 осіб загинули

Серед основних причин дорожньо-транспортних пригод - погані дорожні умови і поганий стан самих транспортних засобів

На заході Непалу переповнений автобус зірвався з 200-метрової висоти, внаслідок чого загинули 25 осіб, а десятки постраждали.

Автобус, в якому їхали переважно сільські жителі, впав в урвище в районі Джахаркота, що за 250 кілометрів на захід від Катманду, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

Постраждалих відразу евакуювали в місцеву лікарню. Наразі причини події встановлюють.

Серед основних причин дорожньо-транспортних пригод, які нерідко відбуваються в Непалі, називають погані дорожні умови і поганий стан самих транспортних засобів.

Нагадаємо, що минулоріч унаслідок падіння пасажирського автобуса в річку Трісулі в центральній частині Непалу загинула 21 людина.