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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Netflix показали пристрій, що за допомогою сили думки керує телевізором

Компанія не збирається випускати даний пристрій на споживчий ринок
Розробники онлайн-кінотеатру Netflix представили пристрій MindFix, яке дозволяє силою думки управляти телевізором
У Netflix показали пристрій, що за допомогою сили думки керує телевізором

Девайс був представлений в рамках Netflix HackDay Winter 2017.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Управління за допомогою MindFix здійснюється на основі гаджета під назвою Muse. Пристрій, що одягають на голову користувача, представляє собою електроенцефалограф, який відстежує зміну функцій мозку. Розробники адаптували гаджет під управління Netflix.



Зазначається, що компанія не збирається випускати даний пристрій на споживчий ринок. Компанія продемонструвала відео, в якому показано, як працює MindFix. З його допомогою розробники змогли запустити фільми з бібліотеки Netflix і прокрутити меню сервісу.

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31 01 2017 22:17
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