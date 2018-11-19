У НФ наполягають на поверненні "Теплокомуненерго" до комунальної власності міст
"Спроби звинуватити в проблемах з опаленням "Коболєва, Гройсмана й Порошенка" - це примітивна передвиборча брехня. Насправді, великі борги за газ перед "Нафтогазом" є лише в 22-х з понад 1100 теплокомуненерго, які працюють на газі. Кінцеву відповідальність за опалення та гарячу воду завжди несли органи місцевого самоврядування", - наголосив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, коментуючи ситуацію з опаленням в місті Сміла на Черкащині.
"Якщо мер не може владнати цю ситуацію - він повинен завчасно, до опалювального сезону, вживати заходів. Уряди Яценюка і Гройсмана провели реформу децентралізації, яка істотно розширила повноваження місцевих громад та різко збільшила їхні фінансові можливості. Крім того, перший етап "газових реформ" Яценюка створив додаткові механізми захисту від боргової проблеми", - зазначив керівник фракції.
Разом з тим, як наголосив Максим Бурбак, головною причиною боргів за газ є корупція в приватних облгазах, більшість з яких досі належать Фірташу.
Облгази фактично розкрадають гроші, сплачені за газ споживачами – замість того, щоб платити "Нафтогазу". Одним з варіантів ефективного вирішення боргової кризи є повернення теплокомуненерго до комунальної власності міст, де вони працюють. В такому разі місцеві громади зможуть напряму контролювати використання платежів населення", - наголосив Максим Бурбак.
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