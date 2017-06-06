У НФ пропонують розивати IT і облаштувати кордон з РФ за рахунок конфіскації грошей Януковича
"Це фонд для розробок в ІТ-галузі, які направлені на вирішення найбільших національних економічних і соціальних проблем. Такі фонди успішно працюють і приносять користь у США, Франції, Індії та інших країнах", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Наші талановиті хлопці та дівчата повинні отримати можливість розвивати українську ІТ-галузь, тут отримати роботу і принести користь нашій економіці і своїй країні", - наголосив він.
"Я підкреслю, що за аналогічним українському проекту такі ж інженерні споруди на кордоні з Росією будує Литва та інші держави НАТО. Закритий кордон з Росією – це гарантія національної безпеки", - наголосив керівник фракції.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що кошти від спецконфіскаціі активів колишніх чиновників режиму Віктора Януковича надійдуть до державного бюджету в першому півріччі 2017 року.
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