У НФ вимагають скасувати е-декларування для громадських організацій, - Бурбак (відео)

Фракція "Народний фронт" наполягає на скасуванні законодавчої норми про декларування доходів громадськими активістами.

"Народний фронт" давно вимагає зняти законодавчу вимогу про обов’язкове декларування доходів громадськими активістами та особами, які отримують іноземні кошти за програмами допомоги, а також іноземними членами наглядових рад. Наша позиція залишається незмінною", - заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

Максим Бурбак нагадав, що ключові антикорупційні реформи, зокрема й запровадження електронного декларування чиновниками, ініціював уряд Арсенія Яценюка.

"Ці безпрецедентні реформи суттєво наближають нас до членства у Європейському Союзі і НАТО. Е-декларування стало можливим лише завдяки політичній волі Прем’єра Яценюка і фракції "Народного фронту", - нагадав Максим Бурбак.

Він також наголосив на неприпустимості протиріч між антикорупційними органами.

"Народний фронт" висловлює своє обурення чварами між керівниками антикорупційних органів. Наша політична сила виборювала впровадження антикорупційної реформи. І дуже прикро, що антикорупційні органи перетворили свою роботу на піар, а тепер ще й з елементами трагікомедії", - зазначив Максим Бурбак.

"Рівень довіри до них у суспільстві катастрофічно впав. Ніхто не дискредитував боротьбу з корупцією в Україні так, як це зробили самі антикорупційні органи", - додав керівник фракції.