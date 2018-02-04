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У НФ вимагають скасувати е-декларування для громадських організацій, - Бурбак (відео)

Бурбак нагадав, що ключові антикорупційні реформи, зокрема й запровадження електронного декларування чиновниками, ініціював уряд Яценюка
Фракція "Народний фронт" наполягає на скасуванні законодавчої норми про декларування доходів громадськими активістами.
У НФ вимагають скасувати е-декларування для громадських організацій, - Бурбак (відео) Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Народний фронт" давно вимагає зняти законодавчу вимогу про обов’язкове декларування доходів громадськими активістами та особами, які отримують іноземні кошти за програмами допомоги, а також іноземними членами наглядових рад. Наша позиція залишається незмінною", - заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

Максим Бурбак нагадав, що ключові антикорупційні реформи, зокрема й запровадження електронного декларування чиновниками, ініціював уряд Арсенія Яценюка.

"Ці безпрецедентні реформи суттєво наближають нас до членства у Європейському Союзі і НАТО. Е-декларування стало можливим лише завдяки політичній волі Прем’єра Яценюка і фракції "Народного фронту", - нагадав Максим Бурбак.

Він також наголосив на неприпустимості протиріч між антикорупційними органами.

"Народний фронт" висловлює своє обурення чварами між керівниками антикорупційних органів. Наша політична сила виборювала впровадження антикорупційної реформи. І дуже прикро, що антикорупційні органи перетворили свою роботу на піар, а тепер ще й з елементами трагікомедії", - зазначив Максим Бурбак.

"Рівень довіри до них у суспільстві катастрофічно впав. Ніхто не дискредитував боротьбу з корупцією в Україні так, як це зробили самі антикорупційні органи", - додав керівник фракції.

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