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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У НФ вимагають ухвалити закон про криміналізацію контрабанди

У фракції обурені через відмову депутатів розглядати законопроект
Фракція "Народного фронту" висловлює обурення тим, що Верховна Рада України не включила до порядку денного проект закону про встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду.
У НФ вимагають ухвалити закон про криміналізацію контрабанди Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"З року в рік зростає кількість правопорушень митних правил. На це вказує офіційна статистика. У зв’язку з цим міністр Арсен Аваков вийшов з ініціативою повернути кримінальну відповідальність за контрабанду. МВС розраховує, що за рахунок припинення контрабандних схем до бюджету надходитиме додаткових 70-100 млрд гривень, а це приблизно 4 млрд доларів. Йдеться про суму, рівну майже половині видатків на оборону і безпеку в Державному бюджеті цього року", - йдеться у повідомленні на сайті НФ.

"Сьогодні парламентарі, які не підтримали цю ініціативу Кабінету Міністрів та міністра внутрішніх справ, виступили покровителями контрабандних картелів. Це неприпустимо, коли вся країна має працювати над розвитком сектору оборони, повинна спрямовувати ресурси на розвиток інфраструктури та економіки, працювати над підвищенням зарплат та пенсій, а у цей час величезні кошти вимиваються з Державного бюджету", - додали у фракції.

"Народний фронт" наполягатиме на ухваленні цього закону. Політики закликали лідерів політичних фракцій, які бойкотували це голосування, надати публічні пояснення і підтримати впровадження кримінальної відповідальності за контрабанду при повторному розгляді цього питання у Верховній Раді.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада обмежила річний обсяг заготівлі необроблених лісоматеріалів (код УКТЗЕД 4403) 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів, а також ввела кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.

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03 07 2018 16:37
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