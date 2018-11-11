Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У НФ засудили і назвали "фейком" так звані вибори на окупованій частині України

"Сам задум, тим часом, свідчить про намір Путіна загострювати ситуацію і агресивно тиснути на міжнародне співтовариство", - переконані у НФ
У політичній партії "Народний фронт" різко засудили чергову провокацію Кремля на окупованій частині української території і проведення так званих "виборів" в ОРДЛО.
У НФ засудили і назвали "фейком" так звані вибори на окупованій частині України Фото: Дмитрий Чигрин/facebook.com

"Правове значення цього фейку - нікчемне. Кремль свідомо і цинічно зриває навіть примарні шанси реалізації Мінських домовленостей. Російський режим зухвало показує, що його головна ціль - шантаж України і Заходу. Новий виток агресії Москви також полягає в активізації всієї своєї зовнішньої агентури. Кремль готує реванш і робить особливий розрахунок на втручання в наші майбутні вибори і у виборчі процеси по всій Європі й, серед іншого, обрання нового Європейського парламенту", - йдеться у заяві НФ.

"Народний фронт" закликав політичні сили в Україні, а також усіх міжнародних партнерів категорично засудити чергову провокацію Кремля на Донбасі.

"Треба припинити вірити в ілюзії будь-яких домовленостей з Путіним.Не можна умиротворювати переконаного злочинця. Лише масштабний і солідарний вплив на Кремль здатен зупинити агресора від ворожих випадів проти всього вільного світу", - наголосили у НФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2018 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.