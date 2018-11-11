У НФ засудили і назвали "фейком" так звані вибори на окупованій частині України

"Сам задум, тим часом, свідчить про намір Путіна загострювати ситуацію і агресивно тиснути на міжнародне співтовариство", - переконані у НФ

У політичній партії "Народний фронт" різко засудили чергову провокацію Кремля на окупованій частині української території і проведення так званих "виборів" в ОРДЛО.

"Правове значення цього фейку - нікчемне. Кремль свідомо і цинічно зриває навіть примарні шанси реалізації Мінських домовленостей. Російський режим зухвало показує, що його головна ціль - шантаж України і Заходу. Новий виток агресії Москви також полягає в активізації всієї своєї зовнішньої агентури. Кремль готує реванш і робить особливий розрахунок на втручання в наші майбутні вибори і у виборчі процеси по всій Європі й, серед іншого, обрання нового Європейського парламенту", - йдеться у заяві НФ.

"Народний фронт" закликав політичні сили в Україні, а також усіх міжнародних партнерів категорично засудити чергову провокацію Кремля на Донбасі.

"Треба припинити вірити в ілюзії будь-яких домовленостей з Путіним.Не можна умиротворювати переконаного злочинця. Лише масштабний і солідарний вплив на Кремль здатен зупинити агресора від ворожих випадів проти всього вільного світу", - наголосили у НФ.