У НФ звинуватили канал Медведчука в підготовці "інформаційної кампанії" проти Бурбака

"Зміст і стилістика самого анонсу чітко свідчать про низькопробний інформаційний бруд. Ні на що інше наша політична сила від телеканалу Путіна-Медведчука не очікувала. На війні як на війні – ворог прагне знищити патріотичні українські сили", - вважають в НФ

В "Народному фронті" заявили, що "112 канал", який формально належить близькому соратникові Віктора Медведчука, сьогодні запустив в ефір анонс програми про лідера парламентської фракції Максима Бурбака.

"Наша партія і фракція ніколи не піде на компроміси з тими, хто займається пропагандистською підривною роботою проти нашої країни. Ми неодноразово вимагали відсторонення Медведчука від участі у Тристоронній контактній групі від України, припинення його безперешкодних перельотів до Москви під прикриттям звільнення українських заручників, а насправді для отримання чергових інструкцій від Путіна для реалізації реваншистських планів в Україні. Наша фракція систематично закликає Службу безпеки України розслідувати діяльність Медведчука. Ми підтримали рішення Верховної Ради України щодо розгляду РНБО питання про запровадження санкцій проти телеканалів, які діють в інтересах країни агресора. Саме "Народний фронт" оголосив бойкот каналам Путіна-Медведчука", - йдеться у заяві НФ.

"Водночас, не може не викликати обурення те, що в українській владі продовжують залишатися ті, хто видав "охоронну грамоту" кумові Путіна. Деякі депутати від демократичних сил, пропри публічні заяви, продовжують ходити на програми антиукраїнських каналів за шматком продажної публічності. Тому "Народний фронт" повторює свою вимогу - проявити політичну волю і у законний спосіб із залученням відповідних державних структур захистити Україну від інформаційної агресії на нашій території. Ми звертаємося до лідерів патріотичних сил відкрито заявити про бойкот інформаційних рупорів Кремля, закликаємо відреагувати РНБО та вимагаємо від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення розглянути порушення стандартів журналістики каналами Медведчука і вжити передбачених законом заходів", - закликають в "Народному фронті".