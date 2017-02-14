У нічному клубі США відбулася стрілянина, є жертви

Поліція затримала двох осіб, проте офіційні звинувачення їм пред'явлені не були

У результаті стрілянини в нічному клубі американського міста Картерсвіль (штат Міссурі) було поранено шістьох відвідувачів, один з яких помер у лікарні

Стрілянина сталася на стоянці біля клубу, в якому проходила приватна вечірка.

Про це повідомляє ABC News.

Поліція затримала двох осіб, проте офіційні звинувачення їм пред'явлені не були. Один з потерпілих помер у лікарні, двоє перебувають у критичному стані. Стан решти оцінюють як стабільний.

За попередньою інформацією, нападник був знайомий з жертвами, однак люди, в тому числі потерпілі, неохоче діляться подробицями інциденту.



В день, коли сталася стрілянина, в клубі була організована приватна вечірка на близько 300 гостей. Незважаючи на пізню годину, багато з них залишались на момент конфлікту. Слідство триває.

Нагадаємо, що в Стамбулі у новорічну ніч озброєний чоловік напав на відвідувачів нічного клубу Reina. Він прибув до клубу на таксі в неділю пізно вночі і відкрив вогонь по людях, які святкували Новий рік. Серед загиблих були іноземці. Також десятки людей отримали поранення. Влада Туреччини назвала напад терактом.

Пізніше відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В ІДІЛ заявили, що це помста Туреччині за дії в Сирії.