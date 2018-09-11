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У Нідерландах 69-річний чоловік просить суд зробити його молодшим на 20 років

Чоловік відчуває дискримінацію через вік під час влаштування на роботу та у Tinder
69-річний голландець Еміль Рательбанд через суд в Арнемі намагається домогтися зміни дати народження таким чином, щоб він став на 20 років молодшим.
У Нідерландах 69-річний чоловік просить суд зробити його молодшим на 20 років Фото: Emile Ratelband/Twitter

Еміль каже, що відчуває дискримінацію через вік під час влаштування на роботу та у Tinder. Він стверджує, що вік 69 років його обмежує, а якби йому було 49 за паспортом, він міг би купити будинок, водити іншу машину та отримати кращу роботу. Також чоловік готовий відмовитися від пенсії, повідомляє The Guardian.

Нідерландець апелює до права людей змінювати свою стать і заявляє, що його вік не відображає емоційний стан.

"Ми живемо у час, коли можна змінити власне ім’я та гендер. То чому я не можу змінити свій вік?", – коментує Еміль.

Нагадаємо, у Німеччині двоє літніх чоловіків самовільно покинули будинок для осіб похилого віку, щоб потрапити на фестиваль важкої музики Wacken Open Air.

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09 11 2018 09:28
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