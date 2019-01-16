У Нідерландах британці позиваються до уряду через Brexit

Адвокат налогосив, що британці, яких він представляє, живуть у "масовій невизначеності"

Група британців, які живуть у Нідерландах, позивається до уряду країни через відсутність роз’яснень і чітких рекомендацій для них з огляду на Brexit.

"Четверо британських громадян, які живуть у Нідерландах, подали позов щодо голландського уряду стосовно їхніх прав залишитися громадянами ЄС незалежно від угоди (про Brexit - ред.)”, - повідомляє Dutch News.

Під час судового засідання в Амстердамі у понеділок вони попросили суддю допомогти їм з'ясувати, чи можуть вони працювати, навчатися або виїжджати за кордон протягом наступних 18 місяців, не втрачаючи своїх прав і пільг у Нідерландах.

Адвокат налогосив, що британці, яких він представляє, живуть у "масовій невизначеності".

Він стверджував, що відповідно до європейського законодавства громадянство ЄС є "автономним правом", яке не може бути відібране, і що імміграційна служба IND надає рекомендації, які вводять в оману.

Ця справа є продовженням спроби минулого року змусити Європейський суд визнати права окремих британських громадян відповідно до статті 20 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Раніше міністр закордонних справ Стеф Блок заявив, що уряд ухвалить "гідне рішення" для британців у Нідерландах, щоб вони могли залишитися незалежно від Brexit.

Цього тижня близько 45 тисяч британських іммігрантів у Нідерландах отримали лист від IND, в якому сказано, що “з 29 березня 2019 року громадяни Британії більше не є громадянами ЄС” і їх просять подати заяву на отримання дозволу на проживання після 1 липня 2020 року.

Але в судовій справі йдеться про те, що твердження INDпро автоматичну втрату британцями громадянства ЄС є неправильним, і вони можуть бути несправедливо "закриті" під час 15-місячного перехідного періоду у Голландії.

Вони хочуть знати, чи можуть їхні діти навчатися за кордоном у Лондоні, наприклад, не втрачаючи прав на повернення до Нідерландів, і чи можуть вони працювати за кордоном, не втрачаючи пенсії та проживання.

Адвокати, які захищають державу, наполягають, що справу має розглядати інший суд, а саме з питань імміграції. Вони також заявили, що єдиними "збитками" стане те, що британцям “доведеться пройти мовні курси”.

Суддя попросила подовжити терміни розгляду справи, зазначивши, що розуміє бажання громадян отримати роз'яснення від системи правосуддя, але судити буде "з юридичної точки зору, на підставі аргументів”. Вона додала, що візьме до уваги результат голосування Brexit та майбутні події у Великій Британії.

У Нідерландах понад 47 тис. британських громадян першого покоління, а також 38,5 тис. дітей і дорослих, які народилися вже тут, більшість із них має подвійне громадянство.

Уряд Нідерландів підрахував, що без будь-якої угоди або дозволу 20 тис. дорослих британців втратять доступ до ринку праці.

Додамо, що депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.