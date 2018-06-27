У Нідерландах частково заборонили носити паранджу та нікаб

У країні, за оцінками, проживають лише від 200 до 400 жінок, які носять паранджу та нікаб

Верхня палата нідерландського парламенту, Сенат, ухвалила закон, що частково забороняє носити одяг, який закриває обличчя.

Дія закону поширюється на такий мусульманський жіночий традиційний одяг як паранджа або нікаб, але не хіджаб, який закриває тільки волосся, повідомляє DW.



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Також заборона стосується аксесуарів як то мотоциклетні шоломи та лижні маски.

Ці предмети заборонено носити у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях, але на вулиці вони дозволені. Утім, на вулиці поліція може попросити зняти їх та показати обличчя. Порушникам загрожує штраф у розмірі до €400.

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала законопроект ще у 2016 році.