CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерхня палата нідерландського парламенту, Сенат, ухвалила закон, що частково забороняє носити одяг, який закриває обличчя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах частково заборонили носити паранджу та нікаб
У країні, за оцінками, проживають лише від 200 до 400 жінок, які носять паранджу та нікаб
Мусульманські жінки у нікабі. Фото: islamnews.ru
Дія закону поширюється на такий мусульманський жіночий традиційний одяг як паранджа або нікаб, але не хіджаб, який закриває тільки волосся, повідомляє DW.
Ілюстрація: dw.com
Також заборона стосується аксесуарів як то мотоциклетні шоломи та лижні маски.
Ці предмети заборонено носити у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях, але на вулиці вони дозволені. Утім, на вулиці поліція може попросити зняти їх та показати обличчя. Порушникам загрожує штраф у розмірі до €400.
Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала законопроект ще у 2016 році.
Нагадаємо, у Данії заборонили носити нікаб і паранджу. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.
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27 06 2018 09:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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