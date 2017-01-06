У Нідерландах через брак ув'язнених закриють п'ять тюрем

Влада Нідерландів прийняла рішення закрити до кінця серпня 2017 року ще п'ять тюрем з причини того, що в країні немає достатньої кількості ув'язнених.

З 2013 року з ціє причини вже були закриті 13 виправних установ, повідомляє Independent.

Наголошується, що закриття в'язниць призведе до скорочення приблизно 2000 місць обслуговуючого персоналу, при цьому лише близько 700 працівників будуть переведені в інші установи.

Тенденція до закриття в'язниць пов'язана із загальним рівнем падіння злочинності в країні, що спостерігається з 2004 року. Влада до цього намагалися вирішити проблему дефіциту в'язнів різними способами. Так, у вересні 2016 року 240 злочинців, які відбували покарання, були "імпортовані" у Голландію з Норвегії.

Тим не менш, як повідомив парламенту країни міністр юстиції Ард ван дер Стеур, утримання в'язниць з невеликою кількістю ув'язнених продовжує залишатися надмірно витратним для державного бюджету.

У цей час в Нідерландах при населенні в 17 мільйонів в ув'язненні перебувають лише 11 600 осіб, або 69 ув'язнених на 100 тисяч населення. Це один з найнижчих рівнів у світі.

Нагадаємо, що один з інвесторів, які цікавляться купівлею Лук'янівського СІЗО в Києві, хоче відкрити в будівлі нічний клуб.