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У Нідерландах городяни самі вирішуватимуть, чи запалювати феєрверки

Особливу увагу в Нідерландах приділяють феєрверкам через трагічні події 2000 року
Муніципалітети дозволили жителям міст самостійно вирішувати питання щодо використання феєрверків.
У Нідерландах городяни самі вирішуватимуть, чи запалювати феєрверки феэрверки

13 із 44 великих населених пунктів мають намір провести у Новий рік експеримент і запровадити спеціальні зони для феєрверків, повідомляє "Укрінформ".

Муніципалітет минулоріч надав спеціальні таблички, які встановили в тих місцях, де люди виступають проти феєрверків. Однак установа не контролювала виконання такої заборони. Цього року до Гааги приєднався Роттердам, Амстердам та Утрехт - мешканці цих міст можуть самі вирішувати де пускати, а де не пускати салюти.

Амстердам та Роттердам заради безпеки своїх жителів хочуть виділити окремі, спеціальні майданчики для запуску салютів.

Делфт, Алмере та Хілверсум також приєдналися до експерименту. Влада міст сподівається, що такі обмеження зменшать витрати на прибирання вулиць після салютів, уникнуть псуванню майна та головне - допоможуть уникнути травмувань та людських жертв.

Більшість людей не надто активні щодо заборони феєрверків, бо не хочуть сваритися з сусідами, які хочуть традиційного, гучного святкування.

Особливу увагу в Нідерландах приділяють феєрверкам через трагічні події 2000 року. Тоді в місті Енсхеде вибухнув склад феєрверків, який знаходився у житловій зоні. Це призвело до загибелі 22 людей. Відтоді влада обмежила продаж піротехніки. Її можна придбати лише в магазинах, які мають спеціальну ліцензію.

За офіційними данними, щорічно близько 500 людей в Нідерландах потрапляють в лікарню через серйозні травми після запуску новорічних феєрверків.

Нагадаємо, в Німеччині двоє людей загинуло від ран і опіків, отриманих під час новорічних феєрверків.

 

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24 12 2018 23:27
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