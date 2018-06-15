У Нідерландах хочуть доплачувати людям, які їздять на роботу велосипедом
Таким чином Нідерланди хочуть побороти збільшення заторів на дорогах, повідомляє AFP.
"Пересідаймо із наших автомобілів на наші велосипеди", - заявила цього тижня заступниця міністра інфраструктури Нідерландів Стінте ван Вельдховен, оголошуючи про нові заходи, які б спонукали людей використовувати велосипеди замість автомобілів.
Міністерство прагне, щоб додаткові 200 тисяч осіб змінили авто на двоколісні та "накрутили" додаткові три мільярди кілометрів.
Однією з новаторських ідей є компенсувати співробітникам можливість їздити на роботу велосипедом – виплачувати по 19 євроцентів за кілометр на велосипеді з дому і назад.
Ван Вельдховен обговорить цю пропозицію та інші способи заохочення використання велосипедів за допомогою фінансових винагород, таких як субсидії на покупку велосипедів, "з великими національними роботодавцями та малими і середніми підприємствами", - йдеться у пресс-релізі міністерства.
У Нідерландах із населенням 17 мільяонів осіб сьогодні нараховується понад 22 мільйони велосипедів. У країні також є належна інфраструктура з десятками тисяч велосипедних доріжок.
Нагадаємо, що Львівська мерія планує забезпечити своїх працівників службовими велосипедами, а у дворику Ратуші облаштувати велопарковки та велосервіс.
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