У Нідерландах хочуть доплачувати людям, які їздять на роботу велосипедом

Нідерландський уряд виступив з ініціативою доплачувати працівникам, які, добираючись на роботу, використовують велосипеди.

Таким чином Нідерланди хочуть побороти збільшення заторів на дорогах, повідомляє AFP.

"Пересідаймо із наших автомобілів на наші велосипеди", - заявила цього тижня заступниця міністра інфраструктури Нідерландів Стінте ван Вельдховен, оголошуючи про нові заходи, які б спонукали людей використовувати велосипеди замість автомобілів.

Міністерство прагне, щоб додаткові 200 тисяч осіб змінили авто на двоколісні та "накрутили" додаткові три мільярди кілометрів.

Однією з новаторських ідей є компенсувати співробітникам можливість їздити на роботу велосипедом – виплачувати по 19 євроцентів за кілометр на велосипеді з дому і назад.

Ван Вельдховен обговорить цю пропозицію та інші способи заохочення використання велосипедів за допомогою фінансових винагород, таких як субсидії на покупку велосипедів, "з великими національними роботодавцями та малими і середніми підприємствами", - йдеться у пресс-релізі міністерства.

У Нідерландах із населенням 17 мільяонів осіб сьогодні нараховується понад 22 мільйони велосипедів. У країні також є належна інфраструктура з десятками тисяч велосипедних доріжок.

Нагадаємо, що Львівська мерія планує забезпечити своїх працівників службовими велосипедами, а у дворику Ратуші облаштувати велопарковки та велосервіс.