CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті зіткнення між мікроавтобусом і вантажівкою в місті Хелмонд загинули чотири людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: четверо осіб загинули
Причина аварії поки не відома
Фото: 5.ua
"Чотири людини, які подорожують на мікроавтобусі, загинули в результаті аварії в місті Хелмонд, що в 125 кілометрах на південний схід від Амстердама", - йдеться в повідомленні AP.
Водій вантажівки отримав серйозні поранення. Причина аварії поки не відома.
Нагадаємо, що внаслідок зіткнення трамваїв у німецькому місті Кельн поранення отримали більше 40 людей.
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20 03 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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