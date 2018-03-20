У Нідерландах мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: четверо осіб загинули

Причина аварії поки не відома

У результаті зіткнення між мікроавтобусом і вантажівкою в місті Хелмонд загинули чотири людини.

"Чотири людини, які подорожують на мікроавтобусі, загинули в результаті аварії в місті Хелмонд, що в 125 кілометрах на південний схід від Амстердама", - йдеться в повідомленні AP.

Водій вантажівки отримав серйозні поранення. Причина аварії поки не відома.

Нагадаємо, що внаслідок зіткнення трамваїв у німецькому місті Кельн поранення отримали більше 40 людей.