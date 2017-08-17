У Нідерландах невідомий захопив заручників у будівлі радіостанції
Згідно з попередніми даними, в будівлі може знаходитися дві людини.
Чоловік, який увійшов в будівлю, міг бути озброєний. У виданні не уточнили, чи є люди, які перебувають у заручниках, працівниками радіостанції, повідомляє Telegraaf з посиланням на поліцію.
Місце події отцеплено. На парковці перед будівлею співробітники правоохоронних органів знайшли безхазяйну сумку, в якій знаходяться ножі.
Згодом стало відомо, що в заручниках опинилась жінка. Пізніше чоловіка вдалося затримати, жінка не постраждала.
Мовлення радіостанції тривало без збоїв, незважаючи на повідомлення про інцидент.
Як повідомляв iPress.ua, у червні в Англії у Ньюкаслі чоловік, озброєний ножем, взяв в заручники декількох співробітників офісного центру Job Centre Plus.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа