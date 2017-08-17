У Нідерландах невідомий захопив заручників у будівлі радіостанції

Згідно з попередніми даними, в будівлі може знаходитися дві людини

Людей, які знаходяться в будівлі радіостанції НВО 3Fm в голландському Хілверсюмі, взяли в заручники.

Згідно з попередніми даними, в будівлі може знаходитися дві людини.

Чоловік, який увійшов в будівлю, міг бути озброєний. У виданні не уточнили, чи є люди, які перебувають у заручниках, працівниками радіостанції, повідомляє Telegraaf з посиланням на поліцію.

Місце події отцеплено. На парковці перед будівлею співробітники правоохоронних органів знайшли безхазяйну сумку, в якій знаходяться ножі.

Згодом стало відомо, що в заручниках опинилась жінка. Пізніше чоловіка вдалося затримати, жінка не постраждала.

Мовлення радіостанції тривало без збоїв, незважаючи на повідомлення про інцидент.

Як повідомляв iPress.ua, у червні в Англії у Ньюкаслі чоловік, озброєний ножем, взяв в заручники декількох співробітників офісного центру Job Centre Plus.