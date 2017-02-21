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У Нідерландах підрахували, що їх економіка матиме прибуток від угоди про асоціацію Україна-ЄС

Голландський експорт товарів в Україну істотно знизився в період з 2012-2015 років, але виріс на 18% за 11 місяців 2016 року
Економіка Нідерландів матиме позитивний але невеликий ефект зростання внаслідок дії Угоди про зону вільної торгівлі ЄС-Україна.
У Нідерландах підрахували, що їх економіка матиме прибуток від угоди про асоціацію Україна-ЄС Фото: en.wikipedia.org

Очікується зростання на рівні 0,03% ВВП або 177 млн евро, йдеться у доповіді дослідницької групи SEO Amsterdam Economics, створеної на базі факультету економіки Університету Амстердама.

Нідерланди досі остаточно не ратифікували угоду про ЗВТ (зону вільної торгівлі) між ЄС і Україною, але вона тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року.

"Голландський експорт товарів в Україну істотно знизився в період з 2012-2015 років, але виріс на 18% за 11 місяців 2016 року. При цьому відновлення обсягів експорту збігається з першим роком в ході застосування ЗВТ на тимчасовій основі", - йдеться у доповіді.

У 2016 році голландський експорт в Україну зріс за рахунок машин та устаткування, а також рослинної продукції.

"В якійсь мірі зростання експорту Нідерландів протягом 2016 року, швидше за все, відбулося за рахунок відновлення після попереднього падіння, яке відбулося під час збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2015 років", - відзначають автори.

Прогнозується, що в результаті дії угоди про ЗВТ, голландський експорт в Україну може збільшитися майже в три рази, з 1,5 млрд євро до приблизно 4,2 млрд. євро. Голландський імпорт з України, за прогнозами, майже подвоїться – з 0,7 млрд євро до 1,3 мільярда.

"Загальний вплив на економіку Нідерландів теж позитивний, але невеликий. Беручи до уваги всі прямі і непрямі наслідки для взаємної торгівлі та торгівлі з третіми країнами, голландський реальний ВВП збільшиться на 177 мільйонів євро в результаті угоди про вільну торгівлю. Це еквівалентно зростанню на 0,03% відносно рівня ВВП в 2015 році", - йдеться у доповіді.

Нагадаємо, що проект ратифікації резолюції Україна-Євросоюз 31 січня надійшов на розгляд парламенту Нідерландів Нижня палата парламенту Нідерландів голосуватиме за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом 23 лютого. Верхня палата (Сенат) голосуватиме вже після парламентських виборів у березні, під час яких обирається склад нижньої палати. 

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21 02 2017 09:17
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