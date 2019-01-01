Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нідерландах від ночі ліквідують наслідки великої пожежі, - ВІДЕО, ФОТО

"Цього року запалав один будинок, а ще горіло кілька дахів, але ми встигли усе вчасно загасити"
Жителі Схевенінгена пережили страшний Новий рік. Згоріли велосипеди, автівки, пошкоджені будинки.
У Нідерландах від ночі ліквідують наслідки великої пожежі, - ВІДЕО, ФОТО Фото:Укрінформ

Пожежники від новорічної ночі ліквідують наслідки вогню, повідомляє "Укрінформ". Багаття на пляжі Схевенінгена було занадто високим. Через сильний вітер іскри наче вогняний дощ посипалися на людей, автівки та будинки. Це призвело до пожеж, кажуть пожежники і показують відео.

“Кожен рік тут, на пляжі зводять дві великі вежі з дерев’яних піддонів, розводять велике багаття і підпалюють вежі. Вийшло так, що вітер поніс цей вогонь довкола, і став загрозою для прилеглих будинків. Цього року запалав один будинок, а ще горіло кілька дахів, але ми встигли усе вчасно загасити. Я тут працював усю ніч”, - розповідає пожежник на ім’я Марко.

Від самого ранку люди фотографують свої понівечені автівки та велосипеди. Згоріла також ятка, де ще вчора продавали оселедець та картоплю.


Фото:Укрінформ

На березі моря в Схевенінгені дві величезні вежі з піддонів опівночі запалали як факели та вогонь став неконтрольованим. Вогонь перекинувся на автівки, велосипеди та сусідні будинки.

У Нідерландах від ночі ліквідують наслідки великої пожежі

Понад 20-ть років існує традиція розпалювати біля моря два величезні вогнища. Це така собі битва за найбільше багаття в Нідерландах. Щороку дві голландські команди одна з Схевенінгена, друга з сусіднього Дуйндорпа, виборюють звання найбільшого багаття в Нідерландах.

Нагадаємо, що вдень закінчили зводити дві величезні вежі з піддонів. Опівночі вони запалають як факели і на березі моря в Схевенінгені почнеться шоу зі світлом, спецефектами та салютами, яке триватиме до самого ранку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2019 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.