У Нідерландах від ночі ліквідують наслідки великої пожежі, - ВІДЕО, ФОТО

"Цього року запалав один будинок, а ще горіло кілька дахів, але ми встигли усе вчасно загасити"

Жителі Схевенінгена пережили страшний Новий рік. Згоріли велосипеди, автівки, пошкоджені будинки.

Пожежники від новорічної ночі ліквідують наслідки вогню, повідомляє "Укрінформ". Багаття на пляжі Схевенінгена було занадто високим. Через сильний вітер іскри наче вогняний дощ посипалися на людей, автівки та будинки. Це призвело до пожеж, кажуть пожежники і показують відео.

“Кожен рік тут, на пляжі зводять дві великі вежі з дерев’яних піддонів, розводять велике багаття і підпалюють вежі. Вийшло так, що вітер поніс цей вогонь довкола, і став загрозою для прилеглих будинків. Цього року запалав один будинок, а ще горіло кілька дахів, але ми встигли усе вчасно загасити. Я тут працював усю ніч”, - розповідає пожежник на ім’я Марко.

Від самого ранку люди фотографують свої понівечені автівки та велосипеди. Згоріла також ятка, де ще вчора продавали оселедець та картоплю.



Фото:Укрінформ

На березі моря в Схевенінгені дві величезні вежі з піддонів опівночі запалали як факели та вогонь став неконтрольованим. Вогонь перекинувся на автівки, велосипеди та сусідні будинки.

У Нідерландах від ночі ліквідують наслідки великої пожежі

Понад 20-ть років існує традиція розпалювати біля моря два величезні вогнища. Це така собі битва за найбільше багаття в Нідерландах. Щороку дві голландські команди одна з Схевенінгена, друга з сусіднього Дуйндорпа, виборюють звання найбільшого багаття в Нідерландах.

Нагадаємо, що вдень закінчили зводити дві величезні вежі з піддонів. Опівночі вони запалають як факели і на березі моря в Схевенінгені почнеться шоу зі світлом, спецефектами та салютами, яке триватиме до самого ранку