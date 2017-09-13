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У Нідерландах вперше позбавили громадянства чотирьох джихадистів

У чотирьох позбавлених голландського громадянства джихадистів у наявності також паспорти Марокко
Уряд Нідерландів позбавив громадянства чотирьох осіб, звинувачених в участі в бойових діях у Сирії на боці ісламістів.
У Нідерландах вперше позбавили громадянства чотирьох джихадистів Фото: en.wikipedia.org

Про це заявив  міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок, повідомляє NOS.

Четверо чоловіків  приєдналися до терористичної організації за кордоном і зараз ймовірно знаходяться у Сирії.

Зазначається, що уряд вперше застосовує подібні заходи на підставі нового закону. Закон дозволяє позбавляти голландського громадянства осіб з подвійним громадянством якщо йдеться про питання нацбезпеки, навіть якщо вина підозрюваних не доведена судом.

У чотирьох позбавлених голландського громадянства джихадистів у наявності також паспорти Марокко.

Після позбавлення громадянства у Нідерландах їх оголосили небажаними іноземцями.

Нагадаємо, що у Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.

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13 09 2017 21:15
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