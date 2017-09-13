У Нідерландах вперше позбавили громадянства чотирьох джихадистів
Про це заявив міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок, повідомляє NOS.
Четверо чоловіків приєдналися до терористичної організації за кордоном і зараз ймовірно знаходяться у Сирії.
Зазначається, що уряд вперше застосовує подібні заходи на підставі нового закону. Закон дозволяє позбавляти голландського громадянства осіб з подвійним громадянством якщо йдеться про питання нацбезпеки, навіть якщо вина підозрюваних не доведена судом.
У чотирьох позбавлених голландського громадянства джихадистів у наявності також паспорти Марокко.
Після позбавлення громадянства у Нідерландах їх оголосили небажаними іноземцями.
Нагадаємо, що у Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.
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