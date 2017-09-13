У Нідерландах вперше позбавили громадянства чотирьох джихадистів

У чотирьох позбавлених голландського громадянства джихадистів у наявності також паспорти Марокко

Уряд Нідерландів позбавив громадянства чотирьох осіб, звинувачених в участі в бойових діях у Сирії на боці ісламістів.

Про це заявив міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок, повідомляє NOS.

Четверо чоловіків приєдналися до терористичної організації за кордоном і зараз ймовірно знаходяться у Сирії.

Зазначається, що уряд вперше застосовує подібні заходи на підставі нового закону. Закон дозволяє позбавляти голландського громадянства осіб з подвійним громадянством якщо йдеться про питання нацбезпеки, навіть якщо вина підозрюваних не доведена судом.

У чотирьох позбавлених голландського громадянства джихадистів у наявності також паспорти Марокко.

Після позбавлення громадянства у Нідерландах їх оголосили небажаними іноземцями.

Нагадаємо, що у Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.