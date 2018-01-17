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У Нідерландах виявили невідомі картини Ван Гога

Зараз обидва твори виставлено в музеї Вільяма Сінгера в місті Ларен у Нідерландах
У Нідерландах співробітники музею, де представлені роботи художника Вінсента ван Гога, виявили дві раніше невідомі картини, які до цього тривалий час перебували в сховищі
У Нідерландах виявили невідомі картини Ван Гога Аксель Рюгер. Фото: AFP

Фахівцям з музею художника вдалося встановити приналежність творів пензля Ван Гога після аналізу тематики, стилю та використаних матеріалів творів, передає BBC.

Малюнок "Пагорб на Монмартрі з каменоломнею" 1886 року раніше зберігався в арт-фонді Van Vlissingen і вважався твором невідомого автора.

Крім того, ще один малюнок раніше зберігався у фондах самого музею. Зараз обидва твори виставлено в музеї Вільяма Сінгера в місті Ларен у Нідерландах.

Нагадаємо, що картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" було продано на торгах аукціонного дому Christie's у Нью-Йорку за 450 млн доларів.

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17 01 2018 19:17
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