CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нідерландах співробітники музею, де представлені роботи художника Вінсента ван Гога, виявили дві раніше невідомі картини, які до цього тривалий час перебували в сховищіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах виявили невідомі картини Ван Гога
Зараз обидва твори виставлено в музеї Вільяма Сінгера в місті Ларен у Нідерландах
Аксель Рюгер. Фото: AFP
Фахівцям з музею художника вдалося встановити приналежність творів пензля Ван Гога після аналізу тематики, стилю та використаних матеріалів творів, передає BBC.
Малюнок "Пагорб на Монмартрі з каменоломнею" 1886 року раніше зберігався в арт-фонді Van Vlissingen і вважався твором невідомого автора.
Крім того, ще один малюнок раніше зберігався у фондах самого музею. Зараз обидва твори виставлено в музеї Вільяма Сінгера в місті Ларен у Нідерландах.
Нагадаємо, що картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" було продано на торгах аукціонного дому Christie's у Нью-Йорку за 450 млн доларів.
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