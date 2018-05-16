У Нідерландах виявили нову картину Рембрандта вперше за останні 50 років
На думку експертів, портрет юнака, який, ймовірно, називається «Портрет молодої людини», міг бути написаний у 1634 році, повідомляє NRC Handelsblad.
За даними видання, полотно придбав історик мистецтва і арт-дилер Ян Сікс півтора роки тому на аукціоні Сhristie's за 137 тисяч фунтів стерлінгів. Під час купівлі зазначалося, що полотно написав один з учнів Рембрандта. Згодом 15 експертів підтвердили, що портрет належить пензлю самого майстра.
How to spot a Rembrandt? Undated and unsigned, the extraordinary discovery of the first unknown painting by the Dutch Master to turn up in 44 years... pic.twitter.com/Kq5KnVshBT— BBC World Service (@bbcworldservice) 16 травня 2018 р.
Нагадаємо, що у Нідерландах співробітники музею, де представлені роботи художника Вінсента ван Гога, виявили дві раніше невідомі картини, які до цього тривалий час перебували в сховищі.
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