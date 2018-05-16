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У Нідерландах виявили нову картину Рембрандта вперше за останні 50 років

Портрет юнака міг бути написаний у 1634 році
За словами експертів, картина може бути частиною диптиха.
У Нідерландах виявили нову картину Рембрандта вперше за останні 50 років Фото: nrc.nl

На думку експертів, портрет юнака, який, ймовірно, називається «Портрет молодої людини», міг бути написаний у 1634 році, повідомляє NRC Handelsblad.

За даними видання, полотно придбав історик мистецтва і арт-дилер Ян Сікс півтора роки тому на аукціоні Сhristie's за 137 тисяч фунтів стерлінгів. Під час купівлі зазначалося, що полотно написав один з учнів Рембрандта. Згодом 15 експертів підтвердили, що портрет належить пензлю самого майстра.

 

Нагадаємо, що у Нідерландах співробітники музею, де представлені роботи художника Вінсента ван Гога, виявили дві раніше невідомі картини, які до цього тривалий час перебували в сховищі.

 
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16 05 2018 10:13
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