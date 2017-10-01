У Нідерландах з 2017 року всі електропоїзди працюватимуть на енергії вітру
Таким чином, оператор голландських залізниць, компанія NS, стала першою в світі залізничною компанією, яка отримує 100% електроенергії з енергії вітру, повідомляє ЦТС з посиланням на Вrightvibes.
Енергією компанію забезпечує компанія Eneco. 1,2 млн поїздок близько 600 тисяч пасажирів щодня тепер забезпечуються без будь-яких шкідливих викидів.
Для залізничних перевезень потрібно 1,2 млрд кВт/год вітряної енергії на рік. Спочатку Eneco і NS планували перевести всі електропоїзди на харчування від енергії вітру до 2018 року. Але компанії змогли прискорити цей процес і досягли своєї мети на рік раніше – в січні поточного року.
Половина від необхідної електроенергії буде поставлятися з цілого ряду нових вітряних електростанцій в Бельгії і Скандинавії, з якими були спеціально укладені контракти під даний проект.
Нагадаємо, що чотири світові мегаполіси - Мехіко, Париж, Афіни і Мадрид - планують заборонити використання автомобілів із дизельними двигунами на своїх дорогах до 2025 року.
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