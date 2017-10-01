У Нідерландах з 2017 року всі електропоїзди працюватимуть на енергії вітру

Для залізничних перевезень потрібно 1,2 млрд кВт/год вітряної енергії на рік

У Нідерландах з 1-го січня 2017 року всі електропоїзди працюватимуть винятково на енергії, що виробляється вітряними електростанціями.

Таким чином, оператор голландських залізниць, компанія NS, стала першою в світі залізничною компанією, яка отримує 100% електроенергії з енергії вітру, повідомляє ЦТС з посиланням на Вrightvibes.

Енергією компанію забезпечує компанія Eneco. 1,2 млн поїздок близько 600 тисяч пасажирів щодня тепер забезпечуються без будь-яких шкідливих викидів.

Для залізничних перевезень потрібно 1,2 млрд кВт/год вітряної енергії на рік. Спочатку Eneco і NS планували перевести всі електропоїзди на харчування від енергії вітру до 2018 року. Але компанії змогли прискорити цей процес і досягли своєї мети на рік раніше – в січні поточного року.

Половина від необхідної електроенергії буде поставлятися з цілого ряду нових вітряних електростанцій в Бельгії і Скандинавії, з якими були спеціально укладені контракти під даний проект.

Нагадаємо, що чотири світові мегаполіси - Мехіко, Париж, Афіни і Мадрид - планують заборонити використання автомобілів із дизельними двигунами на своїх дорогах до 2025 року.