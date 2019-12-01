У Нідерландах знайшли вантажівку, яка вбила активіста "жовтих жилетів"

Вантажівку, яка у Бельгії скоїла смертельний наїзд на учасника мітингу "жовтих жителів", знайшли на стоянці у нідерландському місті Тілбург.

Водія-утікача досі шукають, припускають, що це голландець 56 років, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на RTL Nieuws.

“Поліція розшукує 56-річного голландського водія вантажівки, який підозрюється в смертельному наїзді на активіста в Бельгії у п'ятницю ввечері під час мітингу "жовтих жителів" на кордоні в Ейздені. Вантажівку знайшли на стоянці біля міста Тілбург”, - йдеться у повідомленні.

Вантажівка, яка їхала через бельгійське прикордонне містечко Візе, що поблизу Ейздена, минулої ночі і вчинила смертельний наїзд, знайдена. Авто знаходиться на автостоянці в місті Тілбург.

Додамо, перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі відбувся протест проти міграційного пакту ООН, протестувальники вступили в сутички з поліцією.