У Нідерландах знайшли вантажівку, яка вбила активіста "жовтих жилетів"
Водія-утікача досі шукають, припускають, що це голландець 56 років, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на RTL Nieuws.
“Поліція розшукує 56-річного голландського водія вантажівки, який підозрюється в смертельному наїзді на активіста в Бельгії у п'ятницю ввечері під час мітингу "жовтих жителів" на кордоні в Ейздені. Вантажівку знайшли на стоянці біля міста Тілбург”, - йдеться у повідомленні.
Вантажівка, яка їхала через бельгійське прикордонне містечко Візе, що поблизу Ейздена, минулої ночі і вчинила смертельний наїзд, знайдена. Авто знаходиться на автостоянці в місті Тілбург.
Додамо, перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі відбувся протест проти міграційного пакту ООН, протестувальники вступили в сутички з поліцією.
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