У Нідерландах знову провалили коаліційні переговори
У понеділок ввечері головний переговірник Герман Тьєнк Віллінк повідомив, що чотири партії вирішили не продовжувати переговори, повідомляє Dutch News.
Зокрема, йшлося про другий раунд переговорів між правлячою "Народною партією за свободу і демократію", християнськими демократами, партією D66 та зеленими.
Повідомляється, що зелені знову не погодилися на умови решти трьох партій щодо повернення біженців.
При цьому переговірник запевнив, що переговори щодо формування нового уряду невдовзі поновляться.
Нагадаємо, парламентські вибори у Нідерландах відбулися 15 березня і з цього часу в країні не можуть сформувати уряд.
Питання міграції неодноразово ставало каменем спотикання під час попередніх переговорів між партіями.
У безені на парламентських виборах у Нідерландах перемогла праволіберальна Народна партія за свободу і демократію, очолювана прем'єр-міністром країни Марком Рютте.
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