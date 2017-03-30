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У Нідерландах з'явилися світлофори, вмонтовані в асфальт

Проект знаходиться на стадії тестування, яке триватиме шість тижнів
Влада нідерландських міст Ербек і Бодегравен вирішила піти назустріч любителям гаджетів і встановила спеціальні світлофори для тих, хто ходить по вулицях, дивлячись в телефони або планшети.
У Нідерландах з Фото: cbc.ca

Відзначається, що перші інноваційні дорожні сигнали з'явилися біля шкіл, повідомляє CBC.

Унікальні світлофори являють собою світлодіодні смуги, вмонтовані прямо в асфальт, між тротуаром і проїжджою частиною. На думку нідерландських інженерів, такі вогні любителям гаджетів помітити набагато простіше, ніж звичні дорожні сигнали.

На цей момент проект знаходиться на стадії тестування, яке триватиме шість тижнів. Розробники кажуть, що в разі успіху, вбудовані в тротуар світлодіоди з'являться не тільки поруч з освітніми установами, але і в інших місцях масового скупчення народу.

Дослідники визнають, що залежність від смартфонів – нове явище, яке зараз погано вивчене. Поки неясно, як з ним боротися. Втім, більшість інженерів сходяться на тому, що замість заборони гаджетів варто вдосконалити міське середовище так, щоб ними було безпечно користуватися.

Нагадаємо, що в Нідерландах з 1-го січня 2017 року всі електропоїзди працюють винятково на енергії, що виробляється вітряними електростанціями.

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30 03 2017 15:56
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