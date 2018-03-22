У нідерландському парламенті відвідувач намагався вчинити самогубство
Про це повідомляє видання De Telgraaf.
Повідомляється, що це був відвідувач парламенту, який перебував у громадській ложі. За словами очевидців, він поводив себе нервово і хаотично рухався.
Потім він прикріпив мотузку до перила та своєї шиї і стрибнув. Чоловікові вдалось вижити після стрибка. Першу допомогу йому надали присутні у парламенті.
Коли чоловік спробував вчинити самогубство, за трибуною стояв депутат Арно Руттен.
Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали.
Виявилось, що чоловік, який спробував повіситись, був активістом, який кілька тижні поспіль брав участь у демонстрації проти "криміналізації канабісу". Перед цим він зробив допис у Facebook.
"Я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - напсиав активіст.
Нагадаємо, на початку року Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування щодо самогубства колишнього генерала боснійських хорватів Слободана Праляка, який наклав на себе руки в залі суду за допомогою ціанистого калію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?