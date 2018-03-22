У нідерландському парламенті відвідувач намагався вчинити самогубство

Про це повідомляє видання De Telgraaf.

Повідомляється, що це був відвідувач парламенту, який перебував у громадській ложі. За словами очевидців, він поводив себе нервово і хаотично рухався.

Потім він прикріпив мотузку до перила та своєї шиї і стрибнув. Чоловікові вдалось вижити після стрибка. Першу допомогу йому надали присутні у парламенті.

Коли чоловік спробував вчинити самогубство, за трибуною стояв депутат Арно Руттен.

Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали.

Виявилось, що чоловік, який спробував повіситись, був активістом, який кілька тижні поспіль брав участь у демонстрації проти "криміналізації канабісу". Перед цим він зробив допис у Facebook.

"Я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - напсиав активіст.