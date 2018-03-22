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У нідерландському парламенті відвідувач намагався вчинити самогубство

Першу допомогу йому надали присутні у парламенті
У Гаазі, в залі парламенту Нідерландів чоловік намагався вчинити самгубство.
У нідерландському парламенті відвідувач намагався вчинити самогубство Скріншот

Про це повідомляє видання De Telgraaf.

Повідомляється, що це був відвідувач парламенту, який перебував у громадській ложі. За словами очевидців, він поводив себе нервово і хаотично рухався.

Потім він прикріпив мотузку до перила та своєї шиї і стрибнув. Чоловікові вдалось вижити після стрибка. Першу допомогу йому надали присутні у парламенті.

Коли чоловік спробував вчинити самогубство, за трибуною стояв депутат Арно Руттен.

Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали. 

Виявилось, що чоловік, який спробував повіситись, був активістом, який кілька тижні поспіль брав участь у демонстрації проти "криміналізації канабісу". Перед цим він зробив допис у Facebook.

"Я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - напсиав активіст.

Нагадаємо, на початку року Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування щодо самогубства колишнього генерала боснійських хорватів Слободана Праляка, який наклав на себе руки в залі суду за допомогою ціанистого калію.

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22 03 2018 15:55
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