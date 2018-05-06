CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 9 людей загинули та 40 отримали поранення внаслідок серії вибухів біля медресе у місті Діффа в однойменному окрузі на південному сході Нігеру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нігері внаслідок серії вибухів біля медресе загинули дев'ять людей
Напад на школу здійснило екстремістське угруповання "Боко Харам"
Фото: lenta-ua.net
Зазначається, що троє смертників, серед яких двоє жінок, по черзі підірвали себе біля мусульманської школи медресе.
Наразі школи та ринки міста закриті, вулиці патрулюються підрозділами Сил безпеки.
За даними RFI, напад на школу здійснило екстремістське угруповання "Боко Харам".
Нагадаємо, в нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей.
"Боко Харам" - радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. Організація заснована в 2002 році Мохамедом Юсуфом і ставила за мету побудову ісламської держави із законами шаріату.
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05 06 2018 20:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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