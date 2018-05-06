У Нігері внаслідок серії вибухів біля медресе загинули дев'ять людей Напад на школу здійснило екстремістське угруповання "Боко Харам"

Щонайменше 9 людей загинули та 40 отримали поранення внаслідок серії вибухів біля медресе у місті Діффа в однойменному окрузі на південному сході Нігеру.

Фото: lenta-ua.net

Зазначається, що троє смертників, серед яких двоє жінок, по черзі підірвали себе біля мусульманської школи медресе. Наразі школи та ринки міста закриті, вулиці патрулюються підрозділами Сил безпеки. За даними RFI, напад на школу здійснило екстремістське угруповання "Боко Харам". Нагадаємо, в нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей. "Боко Харам" - радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. Організація заснована в 2002 році Мохамедом Юсуфом і ставила за мету побудову ісламської держави із законами шаріату.

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