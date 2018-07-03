У Нігерії 78 осіб загинуло через лихоманку Ласса

Для жінок, хворих на пізніх термінах вагітності, вірогідність втратити дитину або загинути самим становить 80%

З початку року зі 110 зареєстрованих випадків смерті з підозрою на захворювання на лихоманку Ласса в Нігерії підтвердилися 78 випадків.

З січня 2018 року в Нігерії було зафіксовано понад 1 тис. 100 випадків підозри на лихоманку Ласса, з них 353 підтверджених. Ще 3 тис. 126 осіб контактували з інфікованими і знаходяться під спостереженням, - свідчать дані Нігерійського центру по контролю захворювань, інформує "112.Україна".

Згідно з даними центру, лише за минулий тиждень було зареєстровано 35 нових підтверджених випадків захворювання у 5 областях держави.

Лихоманка Ласса - це гостре і важке вірусне геморагічне захворювання, яке може вражати різні органи і руйнувати кровоносні судини.

У більшості заражених хвороба протікає в легкій формі - лихоманка, головний біль, загальна слабкість - або ж взагалі без симптомів.

Але в гострих випадках перебіг хвороби може походити на Еболу - іншу небезпечну геморагічну лихоманку - з кровотечами з носа, рота і інших частин тіла.

За статистикою, смертельний результат наступає приблизно в 1% випадків. Однак при нинішніх спалахах в Нігерії смертність, за даними Національного центру з контролю за інфекційними захворюваннями, в підтверджених і передбачуваних випадках інфікування досягає 20%.

Нагадаємо, у нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей.