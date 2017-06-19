У Нігерії смертниці підірвали себе біля табору переселенців: 16 жертв
Інцидент стався в селі Кофа, штат Борно, біля табору Далорі, де живуть вимушені переселенці, повідомляє AFP.
"Спочатку дві жінки-смертниці спробували увірватися в табір, але були зупинені силами правопорядку. Після цього дві інших смертниці підірвали себе в селі, убивши 16 осіб", - розповів спікер Національного агентства надзвичайних ситуацій (NEMA) Нігерії Абдулкадир Ібрахім.
Смертниці з терористичного угруповання "Західноафриканська провінція "Ісламської держави" (стара назва "Боко Харам") в загальне число загиблих не входять.
Це не перший напад "Боко Харам" на цю місцевість. У січні цього року в комунах навколо табору від рук терористів загинули 85 осіб.
Також смертниці на північному сході Нігерії почали використовувати дітей, щоб не привертати увагу сил безпеки.
Угруповання "Боко Харам" (у перекладі означає "Західна освіта - гріх"), створене 2002 року, діє в основному на території Нігерії. Прихильники організації виступають за введення в країні законів шаріату і боротьбу з впливом Заходу. У квітні 2015 року воно змінило назву на "Західноафриканську провінцію "Ісламської держави". Жертвами "Боко Харам" за вісім років стали понад 15 тис. осіб, ще два мільйони стали вимушеними переселенцями. Як повідомляли раніше в січні, в Нігерії смертниці почали використовувати дітей.
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