У Нігерії вибухнув бензовоз, понад 20 загиблих

Бензовоз, що не вписався у поворот, перекинувся, до нього збіглися люди, щоб зібрати паливо

На півдні Нігерії більше 20 людей загинуло в результаті вибуху бензовозу.

"Десятки людей загинули в результаті вибуху бензовозу у п'ятницю на шосе Калабар-Одукпані в південній частині Нігерії", - повідомляє "Укрінформ".

Як наголошується, бензовоз, що не вписався у поворот, перекинувся, до нього збіглися люди, щоб зібрати паливо, яке виливалося. Через спалах іскри паливо загорілося і стався вибух.

За словами очевидця, в результаті вибуху загинуло понад 20 осіб.

Нагадаємо, що четверо людей загинули унаслідок вибуху в пекарні у центрі Парижа. Серед них - двоє пожежників, заявила місцева влада.