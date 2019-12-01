CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Нігерії більше 20 людей загинуло в результаті вибуху бензовозу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нігерії вибухнув бензовоз, понад 20 загиблих
Бензовоз, що не вписався у поворот, перекинувся, до нього збіглися люди, щоб зібрати паливо
Фото:Вибух бензовозу
"Десятки людей загинули в результаті вибуху бензовозу у п'ятницю на шосе Калабар-Одукпані в південній частині Нігерії", - повідомляє "Укрінформ".
Як наголошується, бензовоз, що не вписався у поворот, перекинувся, до нього збіглися люди, щоб зібрати паливо, яке виливалося. Через спалах іскри паливо загорілося і стався вибух.
За словами очевидця, в результаті вибуху загинуло понад 20 осіб.
Нагадаємо, що четверо людей загинули унаслідок вибуху в пекарні у центрі Парижа. Серед них - двоє пожежників, заявила місцева влада.
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