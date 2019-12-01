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У Нігерії вибухнув бензовоз, понад 20 загиблих

Бензовоз, що не вписався у поворот, перекинувся, до нього збіглися люди, щоб зібрати паливо
На півдні Нігерії більше 20 людей загинуло в результаті вибуху бензовозу.
У Нігерії вибухнув бензовоз, понад 20 загиблих Фото:Вибух бензовозу

"Десятки людей загинули в результаті вибуху бензовозу у п'ятницю на шосе Калабар-Одукпані в південній частині Нігерії", - повідомляє "Укрінформ".

Як наголошується, бензовоз, що не вписався у поворот, перекинувся, до нього збіглися люди, щоб зібрати паливо, яке виливалося. Через спалах іскри паливо загорілося і стався вибух.

За словами очевидця, в результаті вибуху загинуло понад 20 осіб.

Нагадаємо, що четверо людей загинули унаслідок вибуху в пекарні у центрі Парижа. Серед них - двоє пожежників, заявила місцева влада.

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12 01 2019 21:58
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