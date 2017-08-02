Українця і росіян захопили в заручники в Нігерії
Екіпаж перебував на судні "BBC Caribbean", викрадення сталося у водах Нігерії, - повідомив директор департаменту Консульської служби Василь Кирилич , інформує "Українська правда"
За інформацією Кирилича з посиланням на відомості посольства України в Нігерії, інцидент стався 6 лютого.
"Власник цього судна – німецька компанія. Було викрадено 8 членів екіпажу, з поміж яких є один громадянин України. Місце їх перебування невідоме", - повідомив він.
Кирилич додав, що Генеральне консульство України перебуває на оперативному зв'язку із власником судна, а посольство України в Нігерії контактує з місцевими правоохоронними органами задля з'ясування місця знаходження членів екіпажу.
За його словами, мотиви викрадення поки невідомі.
"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС", - додав він.
Нагадаємо, озброєне угрупування вчинило напад на робочу групу ООН, яка працювала уздовж кордону між Нігерією та Камеруном.
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