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Українця і росіян захопили в заручники в Нігерії

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС
Пірати в Нігерії захопили в заручники українського громадянина і сімох росіян.
Українця і росіян захопили в заручники в Нігерії Фото:pravda.com.ua

Екіпаж перебував на судні "BBC Caribbean", викрадення сталося у водах Нігерії, - повідомив директор департаменту Консульської служби Василь Кирилич , інформує "Українська правда" 

За інформацією Кирилича з посиланням на відомості посольства України в Нігерії, інцидент стався 6 лютого.

"Власник цього судна – німецька компанія. Було викрадено 8 членів екіпажу, з поміж яких є один громадянин України. Місце їх перебування невідоме", - повідомив він.

Кирилич додав, що Генеральне консульство України перебуває на оперативному зв'язку із власником судна, а посольство України в Нігерії контактує з місцевими правоохоронними органами задля з'ясування місця знаходження членів екіпажу.

За його словами, мотиви викрадення поки невідомі.

"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС", - додав він.

Нагадаємо, озброєне угрупування вчинило напад на робочу групу ООН, яка працювала уздовж кордону між Нігерією та Камеруном.

 

 

 

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08 02 2017 11:45
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