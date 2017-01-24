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У Нігерії жінки-смертниці використовують дітей для терактів

13 січня дві жінки, які несли дітей на спині, вчинили напад у місті Мадагалі.
Смертниці на північному сході Нігерії почали використовувати дітей, щоб не привертати увагу сил безпеки.
У Нігерії жінки-смертниці використовують дітей для терактів Фото: AFP

Місцева влада засудила ці дії та назвала їх "небезпечною тенденцією", інформує ВВС.

Попередження було випущене через 10 днів після того, як дві жінки, які несли дітей на спині, вчинили напад у місті Мадагалі.

13 січня чотири смертниці підійшли до міста в штаті Адамава, двох змогла ідентифікувати місцева добровільна дружина, яка контролювала контрольно-пропускний пункт. Жінкам наказали зупинитися, проте вони задіяли вибухові пристрої біля КПП.

Двом жінкам-смертницям вдалося пройти, оскільки вони несли із собою дітей. В результаті загинули вони, діти і чотири мирних жителя.

Ісламістське угруповання "Боко Харам" відоме тим, що використовує у ролі смертниць жінок і дівчаток. Проте це перший випадок, коли смертниці використовували дітей, щоб здійснити напад.

Акції бойовиків почастішали на північному сході Нігерії, де військові здійснюють, за їхніми словами, останній ривок в боротьбі з "Боко Харам".

Нагадаємо, що нігерійська армія звільнила близько 605 людей, які були в полоні ісламістського угруповання "Боко Харам".

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24 01 2017 10:14
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