У Німеччині автобус зіткнувся із фурою і згорів: є жертви В автобусі перебували 48 осіб, 17 з них вважають зниклими безвісти

Поблизу міста Мюнхберг (Баварія, Німеччина) рейсовий автобус зіткнувся з фурою. Після зіткнення автобус загорівся і повністю згорів.

Фото: NEWS5

Наразі автобан перекрито. На місці багато швидких. Працюють рятувальники і поліція, повідомляє видання Bild. Точного числа потерпілих не повідомляють. Відомо, що в автобусі перебували 48 осіб - 46 пасажирів і два водії.

Фото: NEWS5 За словами правоохоронців, 17 осіб вважають зниклими безвісти. "Ми не можемо виключати, що 17 осіб не встигли вийти з автобуса", - розповіли в поліції.

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