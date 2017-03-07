CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу міста Мюнхберг (Баварія, Німеччина) рейсовий автобус зіткнувся з фурою. Після зіткнення автобус загорівся і повністю згорів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині автобус зіткнувся із фурою і згорів: є жертви
В автобусі перебували 48 осіб, 17 з них вважають зниклими безвісти
Фото: NEWS5
Наразі автобан перекрито. На місці багато швидких. Працюють рятувальники і поліція, повідомляє видання Bild.
Точного числа потерпілих не повідомляють. Відомо, що в автобусі перебували 48 осіб - 46 пасажирів і два водії.
Фото: NEWS5
За словами правоохоронців, 17 осіб вважають зниклими безвісти.
"Ми не можемо виключати, що 17 осіб не встигли вийти з автобуса", - розповіли в поліції.
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03 07 2017 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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