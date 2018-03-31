CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Баварії, що на півдні Німеччини, туристичний автобус зіткнувя з фурою, внаслідок чого водій загинув, ще 17 осіб постраждало.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині автобус зіткнувся з вантажівкою: водій загинув, ще 17 осіб постраждало
Водій вантажівки не постраждав
Фото: dpa
Всі постраждалі були направлені в найближчу лікарню на гелікоптері, повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У туристичному автобусі перебували близько 40 пасажирів. Зазначається, що водій автобуса занадто пізно помітив фуру, яка рухалася в крайньому правому ряду у напрямку Нюрнберга, і врізався в неї. Водій вантажівки не постраждав.
Нагадаємо, що в американському місті Сан-Франциско автомобіль наїхав на пішоходів. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще четверо поранені.
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31 03 2018 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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