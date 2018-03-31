Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині автобус зіткнувся з вантажівкою: водій загинув, ще 17 осіб постраждало

Водій вантажівки не постраждав
У Баварії, що на півдні Німеччини, туристичний автобус зіткнувя з фурою, внаслідок чого водій загинув, ще 17 осіб постраждало.
У Німеччині автобус зіткнувся з вантажівкою: водій загинув, ще 17 осіб постраждало Фото: dpa

Всі постраждалі були направлені в найближчу лікарню на гелікоптері, повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У туристичному автобусі перебували близько 40 пасажирів. Зазначається, що водій автобуса занадто пізно помітив фуру, яка рухалася в крайньому правому ряду у напрямку Нюрнберга, і врізався в неї. Водій вантажівки не постраждав.

Нагадаємо, що в американському місті Сан-Франциско автомобіль наїхав на пішоходівВнаслідок інциденту одна людина загинула, ще четверо поранені.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2018 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.