У Німеччині автобус зіткнувся з вантажівкою: водій загинув, ще 17 осіб постраждало Водій вантажівки не постраждав

У Баварії, що на півдні Німеччини, туристичний автобус зіткнувя з фурою, внаслідок чого водій загинув, ще 17 осіб постраждало.

Фото: dpa

Всі постраждалі були направлені в найближчу лікарню на гелікоптері, повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. У туристичному автобусі перебували близько 40 пасажирів. Зазначається, що водій автобуса занадто пізно помітив фуру, яка рухалася в крайньому правому ряду у напрямку Нюрнберга, і врізався в неї. Водій вантажівки не постраждав. Нагадаємо, що в американському місті Сан-Франциско автомобіль наїхав на пішоходів. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще четверо поранені.

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