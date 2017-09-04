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У Німеччині автомобіль в'їхав у міську ратушу, – ФОТО

Це не був теракт
Чоловік на автівці в'їхав у міську ратушу в місті Ферден в Нижній Саксонії, Німеччина.
У Німеччині автомобіль в Фото: kreiszeitung.de

Про це повідомляє німецьке видання Kreiszeitung.

За кермом перебував 47-річний чоловік, якого затримали. У поліції підкреслили, що це не був теракт, водночас, місцеві ЗМІ припускають, що це була акція проти міської влади.


Фото: kreiszeitung.de


Фото: kreiszeitung.de

Після того, як чоловік в'їхав на машині в фойє ратуші, спалахнув вогонь, який змогли загасити лише через півтори години.


Фото: kreiszeitung.de

Збитки від інциденту оцінили в кілька сотень тисяч євро.


Фото: kreiszeitung.de

Нагадаємо, в центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей.

У Миколаєві в мікрорайоні Варварівка військовий бензовоз в'їхав у зоомагазин.

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09 04 2017 19:50
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