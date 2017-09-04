CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧоловік на автівці в'їхав у міську ратушу в місті Ферден в Нижній Саксонії, Німеччина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині автомобіль в'їхав у міську ратушу, – ФОТО
Це не був теракт
Фото: kreiszeitung.de
Про це повідомляє німецьке видання Kreiszeitung.
За кермом перебував 47-річний чоловік, якого затримали. У поліції підкреслили, що це не був теракт, водночас, місцеві ЗМІ припускають, що це була акція проти міської влади.
Фото: kreiszeitung.de
Фото: kreiszeitung.de
Після того, як чоловік в'їхав на машині в фойє ратуші, спалахнув вогонь, який змогли загасити лише через півтори години.
Фото: kreiszeitung.de
Збитки від інциденту оцінили в кілька сотень тисяч євро.
Фото: kreiszeitung.de
Нагадаємо, в центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей.
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