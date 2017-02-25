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У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі

Громадян України серед постраждалих немає
На південному заході Німеччини у Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей зазнали травм.
У Німеччині автомобіль в Фото: sueddeutsche.de

Про це повідомляє Seuddeutsche Zeitung.

Видання зазначає, що за даними поліції, чоловік, який перебував за кермом автомобіля, був озброєний ножем. Він намагався втекти з місця події, але поліцейські відкрили вогонь.

Чоловіка поранили і доставили в лікарню, його мотиви з’ясовуються.

Наразі немає повідомлень про зв’язок нападу із  терористичною активністю.

За повідомленням генконсульства України в Мюнхені, внаслідок інциденту травмовано троє перехожих, громадян України серед них немає, пише УНІАН.

Нагадаємо, в грудні 2016 на різдвяному ринку в Берліні вантажівка врізалася в натовп.

Німецька поліція підтвердила загибель громадянина України в результаті теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.

Відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки взяла на себе ІДІЛ.


 

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25 02 2017 22:32
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