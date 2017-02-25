У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі
Про це повідомляє Seuddeutsche Zeitung.
Видання зазначає, що за даними поліції, чоловік, який перебував за кермом автомобіля, був озброєний ножем. Він намагався втекти з місця події, але поліцейські відкрили вогонь.
Чоловіка поранили і доставили в лікарню, його мотиви з’ясовуються.
Наразі немає повідомлень про зв’язок нападу із терористичною активністю.
За повідомленням генконсульства України в Мюнхені, внаслідок інциденту травмовано троє перехожих, громадян України серед них немає, пише УНІАН.
Нагадаємо, в грудні 2016 на різдвяному ринку в Берліні вантажівка врізалася в натовп.
Німецька поліція підтвердила загибель громадянина України в результаті теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.
Відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки взяла на себе ІДІЛ.
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