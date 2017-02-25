У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі

На південному заході Німеччини у Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей зазнали травм.

Про це повідомляє Seuddeutsche Zeitung.

Видання зазначає, що за даними поліції, чоловік, який перебував за кермом автомобіля, був озброєний ножем. Він намагався втекти з місця події, але поліцейські відкрили вогонь.

Чоловіка поранили і доставили в лікарню, його мотиви з’ясовуються.

Наразі немає повідомлень про зв’язок нападу із терористичною активністю.

За повідомленням генконсульства України в Мюнхені, внаслідок інциденту травмовано троє перехожих, громадян України серед них немає, пише УНІАН.

Нагадаємо, в грудні 2016 на різдвяному ринку в Берліні вантажівка врізалася в натовп.

Німецька поліція підтвердила загибель громадянина України в результаті теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.

Відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки взяла на себе ІДІЛ.



