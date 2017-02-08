У Німеччині внаслідок негоди дерево вбило підлітка Загибла дитина була у складі групи з 21 особи

У Німеччині загинув підліток та ще чотири людини були травмовані, коли під час бурі дерево впало на намет.

Фото: DPA

Загибла дитина була у складі групи з 21 особи, які вирушали у табір біля Рікенбаха, на кордоні зі Швейцарією у південно-західному куточку Німеччини. Поліція переконана, що сильний порив вітру повалив 25-метрове дерево, яке впало на намет вночі у середу, 2 серпня, повідомляє The Associated Press. Нагадаємо, минулого місяця у передмісті Мумбаї колишня індійська телеведуча телеканалу Doordarshan Канчат Нат загинула через падіння пальми.

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