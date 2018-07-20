У Німеччині чоловік напав на пасажирів автобуса, 14 постраждалих Поліція затримала нападника

У рейсовому автобусі біля міста Любек невідомий витягнув з рюкзака зброю (попередньо - кухонний ніж) і напав на пасажирів.

Фото: Reuters

Автобус їхав з Любека в сторону Травемюнде. У результаті атаки дві людини отримали важкі поранення, у 12 - легкі пошкодження, повідомляє LN Online. Поліція затримала нападника. На допиті він назвав себе уродженцем Ірану. Як писав iPress.ua, 31 травня в Німеччині чоловік влаштував різанину в потязі. Одна людина була вбита і двоє інших поранені.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію