Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині чоловік напав на пасажирів автобуса, 14 постраждалих

Поліція затримала нападника
У рейсовому автобусі біля міста Любек невідомий витягнув з рюкзака зброю (попередньо - кухонний ніж) і напав на пасажирів.
У Німеччині чоловік напав на пасажирів автобуса, 14 постраждалих Фото: Reuters

Автобус їхав з Любека в сторону Травемюнде. У результаті атаки дві людини отримали важкі поранення, у 12 - легкі пошкодження, повідомляє LN Online.

Поліція затримала нападника. На допиті він назвав себе уродженцем Ірану.

Як писав iPress.ua, 31 травня в Німеччині чоловік влаштував різанину в потязіОдна людина була вбита і двоє інших поранені.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2018 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.