CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ рейсовому автобусі біля міста Любек невідомий витягнув з рюкзака зброю (попередньо - кухонний ніж) і напав на пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині чоловік напав на пасажирів автобуса, 14 постраждалих
Поліція затримала нападника
Фото: Reuters
Автобус їхав з Любека в сторону Травемюнде. У результаті атаки дві людини отримали важкі поранення, у 12 - легкі пошкодження, повідомляє LN Online.
Поліція затримала нападника. На допиті він назвав себе уродженцем Ірану.
Як писав iPress.ua, 31 травня в Німеччині чоловік влаштував різанину в потязі. Одна людина була вбита і двоє інших поранені.
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20 07 2018 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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