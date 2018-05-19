У Німеччині чоловік влаштував на вулиці безладну стрілянину: двоє людей загинули

Ще кілька людей постраждали

У місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.

Як повідомляє DW, інцидент стався у віддаленому районі Саарбрюкена Бребах-Фехінген.

За інформацією поліції, чоловік відкрив стрілянину в житловому будинку й навколо нього, вбивши двох членів своєї родини.

Ще кілька людей постраждали, одна жінка перебуває в тяжкому стані.

Мотив, імовірно, розрив стосунків чи сімейна сварка.

Нагадаємо, жертвами стрілянини у школі міста Санта-Фе в Техасі стали щонайменше десять учнів.