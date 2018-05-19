CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині чоловік влаштував на вулиці безладну стрілянину: двоє людей загинули
Ще кілька людей постраждали
Фото: 24tv.ua
Як повідомляє DW, інцидент стався у віддаленому районі Саарбрюкена Бребах-Фехінген.
За інформацією поліції, чоловік відкрив стрілянину в житловому будинку й навколо нього, вбивши двох членів своєї родини.
Ще кілька людей постраждали, одна жінка перебуває в тяжкому стані.
Мотив, імовірно, розрив стосунків чи сімейна сварка.
Нагадаємо, жертвами стрілянини у школі міста Санта-Фе в Техасі стали щонайменше десять учнів.
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