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У Німеччині чоловік влаштував на вулиці безладну стрілянину: двоє людей загинули

Ще кілька людей постраждали
У місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.
У Німеччині чоловік влаштував на вулиці безладну стрілянину: двоє людей загинули Фото: 24tv.ua

Як повідомляє DW, інцидент стався у віддаленому районі Саарбрюкена Бребах-Фехінген.

За інформацією поліції, чоловік відкрив стрілянину в житловому будинку й навколо нього, вбивши двох членів своєї родини.

Ще кілька людей постраждали, одна жінка перебуває в тяжкому стані.

Мотив, імовірно, розрив стосунків чи сімейна сварка.

Нагадаємо, жертвами стрілянини у школі міста Санта-Фе в Техасі стали щонайменше десять учнів.

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19 05 2018 19:20
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