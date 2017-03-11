У Німеччині чиновниць викрили в причетності до схеми "омолоджування" автомобілів для України
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Як повідомив у ефірі телерадіокомпанії MDR офіційний представник прокуратури Галле, головна підозра полягає в тому, що три чиновниці за грошову винагороду брали участь у корупційній схемі, "омолоджуючи" реєстраційні документи для автомобілів, які згодом ввозилися в Україну.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, вийти на слід нечесних на руку чиновниць допомогла інформація з України.
"Схоже, якраз українські митники передали інформацію про зловживання німецьким колегам", - ідеться у публікації.
За даними прокуратури, до оборудки також були причетні три автодилери з Галле. Вони прагнули позбутися старих непривабливих автівок, тому підкуповували чиновниць з відомства реєстрації. Ті у свою чергу "знімали" із супровідних документів на машину кілька "зайвих" років.
Після цього авто із новим "свідоцтвом про народження" вирушало на український кордон і ввозилося за низьким акцизом.
Розслідування у справі розпочали ще у серпні. Тоді ж були проведені й обшуки в офісах автодилерів та відомствах реєстрації авто. На сьогодні виявлено щонайменше 82 автомобілі, реєстраційна документація яких викликає підозри у слідчих.
Підозрюваним співробітницям загрожує покарання строком від шести місяців до п'яти років позбавлення волі.
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