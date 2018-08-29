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У Німеччині демонтували золоту статую Ердогана

Статую обмалювали графіті, у тому числі написом "турецький Гітлер"
У Німеччині з міркувань безпеки демонтували золоту статую турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, після того, як вона викликала жорстку реакцію місцевих жителів.
У Німеччині демонтували золоту статую Ердогана Фото: Reuters

Чотириметрову статую Ердогана встановили у понеділок в рамках мистецького фестивалю на центральній площі у Вісбадені. Темою фестивалю цього року стали "Погані новини", повідомляє Reuters.

Але статую обмалювали графіті, у тому числі написом "турецький Гітлер". Кілька сотень жителів, до того ж, протестували проти появи статуї у їхньому місті.

Поліція заявила, що більше не може гарантувати безпеку людей. Тому з самого ранку в середу пожежники з допомогою крану демонтували статую.

Близько трьох мільйонів людей турецького походження проживають в Німеччині. Ердоган, який в червні був переобраний президентом з розширеними повноваженнями, повинен здійснити державний візит до Берліна 28-29 вересня в рамках зусиль із поліпшення напружених відносин між країнами.

Нагадаємо, що чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про свою перемогу на позачергових президентських виборах, які відбувалися в неділю, 24 червня.

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29 08 2018 14:41
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