У Німеччині демонтували золоту статую Ердогана
Чотириметрову статую Ердогана встановили у понеділок в рамках мистецького фестивалю на центральній площі у Вісбадені. Темою фестивалю цього року стали "Погані новини", повідомляє Reuters.
Але статую обмалювали графіті, у тому числі написом "турецький Гітлер". Кілька сотень жителів, до того ж, протестували проти появи статуї у їхньому місті.
Поліція заявила, що більше не може гарантувати безпеку людей. Тому з самого ранку в середу пожежники з допомогою крану демонтували статую.
Близько трьох мільйонів людей турецького походження проживають в Німеччині. Ердоган, який в червні був переобраний президентом з розширеними повноваженнями, повинен здійснити державний візит до Берліна 28-29 вересня в рамках зусиль із поліпшення напружених відносин між країнами.
Нагадаємо, що чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про свою перемогу на позачергових президентських виборах, які відбувалися в неділю, 24 червня.
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