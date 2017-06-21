У Німеччині діти обстріляли з іграшкового пістолета короля Таїланду

У Німеччині підлітки обстріляли з іграшкових пістолетів короля Таїланду Маху Вачіралонгкорна (Раму X), коли той катався на велосипеді.

Як передає BBC, інцидент стався увечері 10 червня неподалік від аеропорту Мюнхена.

За словами прокурорів, хлопчики - 13 і 14 років - вистрілили з вікна будинку в місті Ердінг, коли повз проїжджав монарх з групою супроводжуючих. Охоронці відразу ж викликали поліцію, проте заяву король писати не став.

У прокуратурі сумніваються, що хлопці поцілили в монарха. Як невідомо і те, чи знали вони, в кого стріляли.

"На даний момент не ясно, що король був поцілений. Відомо, що король був частиною групи велосипедистів і що в цю групу стріляли", - сказав представник місцевої прокуратури Томас Раушер.

Незважаючи на те, що король відмовився пред'явити звинувачення, 14-річному підлітку загрожує звинувачення в спробі нанесення тілесних ушкоджень. Другий 13-річний хлопчик не досяг віку для кримінальної відповідальності.

Король Таїланду володіє двома віллами на озері Штарнберг, приблизно в 60 км від Ердінга.