У Німеччині діти обстріляли з іграшкового пістолета короля Таїланду
Як передає BBC, інцидент стався увечері 10 червня неподалік від аеропорту Мюнхена.
За словами прокурорів, хлопчики - 13 і 14 років - вистрілили з вікна будинку в місті Ердінг, коли повз проїжджав монарх з групою супроводжуючих. Охоронці відразу ж викликали поліцію, проте заяву король писати не став.
У прокуратурі сумніваються, що хлопці поцілили в монарха. Як невідомо і те, чи знали вони, в кого стріляли.
"На даний момент не ясно, що король був поцілений. Відомо, що король був частиною групи велосипедистів і що в цю групу стріляли", - сказав представник місцевої прокуратури Томас Раушер.
Незважаючи на те, що король відмовився пред'явити звинувачення, 14-річному підлітку загрожує звинувачення в спробі нанесення тілесних ушкоджень. Другий 13-річний хлопчик не досяг віку для кримінальної відповідальності.
Король Таїланду володіє двома віллами на озері Штарнберг, приблизно в 60 км від Ердінга.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа