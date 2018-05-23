У Німеччині для дизельних авто вже закрили дві ділянки дороги
Як стало відомо в середу, 23 травня, обмеження набудуть чинності вже 31 травня. Гамбург став першим містом Німеччини, в якому будуть прийняті подібні заходи, пише DW.
Зокрема, для старих дизельних легкових і вантажних автомобілів закрито ділянку довжиною 580 метрів. Відповідні попередження і дорожні знаки на ньому вже встановлені. На іншій ділянці, довжиною 1,6 кілометра, заборонено проїзд тільки вантажним автомобілям, що не виконують норму вихлопу.
Під заборону на проїзд по першій ділянці підпадуть майже 170 тисяч зареєстрованих в Гамбурзі легкових автомобілів, що не відповідають сучасним нормам вихлопу. Водночас обмеження не діють для людей, що живуть на цій ділянці, і їх гостей, автомобілів технічних і рятувальних служб, а також таксі.
Нагадаємо, що Федеральний адміністративний суд у Лейпцизі дозволив владі у німецьких містах, федеральних землях на громадах запроваджувати заборону на в’їзд дизельних автомобілів.
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