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У Німеччині до 2030 року сім тисяч парафій не матимуть священиків

Лютерани в Німеччині мають подібні проблеми
Католицька Церква в Німеччині (як і лютерани) у найближчому майбутньому опиниться перед браком священиків.
У Німеччині до 2030 року сім тисяч парафій не матимуть священиків Кельн. Вид на Кафедральний Собор Святих Петра і Марії та міст Гогенцоллернів у Кельні (Німеччина). Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Згідно з рапортом журналу Focus, Центральний комітет німецьких католиків (ZdK) оцінює ситуацію так, що до 2030 року близько 7 тисяч парафій із нинішніх 13,5 тисяч не матимуть пастирів. 

"Такий розвиток ситуації - катастрофічний", - сказав голова ZdK Томас Плернберґ.

"Ми неспроможні утримати нормальні структури, тож у майбутньому миряни повинні будуть виконувати набагато більше завдань, ніж досі", - додав він.

Союз пасторів припускає, що їх кількість зменшиться на третину.

Голова Союзу Андреас Кант вважає, що "це приведе кожного пастора до меж можливостей у виконанні пастирської послуги, і навіть більше".

Нагадаємо, що розслідування німецьких журналістів та юристів показало, що 547 хлопчиків з католицького хору стали жертвами насильства у Німеччині. Церква пообіцяла жертвам компенсацію в розмірі від п'яти до 20 тисяч євро.

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15 11 2018 16:21
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