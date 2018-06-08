У Німеччині двоє літніх чоловіків втекли з будинку престарілих на рок-фестиваль

Поліцейські знайшли втікачів уночі на відкритому концертному майданчику і відвезли додому на таксі

У Німеччині двоє літніх чоловіків самовільно покинули будинок для осіб похилого віку, щоб потрапити на фестиваль важкої музики Wacken Open Air.

Співробітники закладу звернулися до правоохоронців з повідомленням про те, що зникли двоє мешканців. Після нетривалих пошуків поліція виявила їх близько третьої години ночі на відкритому концертному майданчику, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на поліцію.

За словами поліцейських, втікачі були "дезорієнтовані і приголомшені", але, попри це, не хотіли повертатися.

Правоохоронцям довелося супроводити їх додому за допомогою таксі і патрульної машини.

Представник поліції Мерле Нойфельд зазначив, що чоловікам, "очевидно, сподобалося на фестивалі".

Wacken Open Air - найбільший у світі фестиваль важкої музики, який проводять щорічно в передмістях німецького міста Вакен, на півночі Німеччини. Він проходить у перші вихідні серпня щорічно.

Нагадаємо, на рок-фестиваль Wacken Open Air проклали труби для постачання пива.