У Німеччині двоє літніх чоловіків втекли з будинку престарілих на рок-фестиваль
Співробітники закладу звернулися до правоохоронців з повідомленням про те, що зникли двоє мешканців. Після нетривалих пошуків поліція виявила їх близько третьої години ночі на відкритому концертному майданчику, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на поліцію.
За словами поліцейських, втікачі були "дезорієнтовані і приголомшені", але, попри це, не хотіли повертатися.
Правоохоронцям довелося супроводити їх додому за допомогою таксі і патрульної машини.
Представник поліції Мерле Нойфельд зазначив, що чоловікам, "очевидно, сподобалося на фестивалі".
Wacken Open Air - найбільший у світі фестиваль важкої музики, який проводять щорічно в передмістях німецького міста Вакен, на півночі Німеччини. Він проходить у перші вихідні серпня щорічно.
Нагадаємо, на рок-фестиваль Wacken Open Air проклали труби для постачання пива.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро