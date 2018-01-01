У Німеччині двоє осіб загинули через піротехніку

У Тюрінгії 14-річна дівчинка отримала важкі травми очей через феєрверк, кинутий у натовп

У німецькій федеральній землі Бранденбург двоє людей загинуло від ран і опіків, отриманих під час новорічних феєрверків

Про це з посиланням на поліцію регіону повідомляє Spiegel Online.

За даними правоохоронних органів, 35-річний чоловік помер від отриманих "через неправильне поводження з піротехнікою" травм, а 19-річний підліток загинув при спробі підпалити саморобний феєрверк. Поліція також повідомила про численні випадки поранень в новорічну ніч.

У Берліні, за даними лікарні швидкої допомоги, 21 осіб було доставлено до лікувальних закладів з травмами, викликаними неправильним поводженням з піротехнікою. У п'яти чоловік поранення виявилися важкими.

У Бонні, за повідомленням місцевої поліції, невідомі, пересуваючись по місту в автомобілі, обстрілювали з ракетниць перехожих. За попередніми даними, ніхто з городян серйозно не постраждав. Порушників шукають.

У Тюрінгії 14-річна дівчинка отримала важкі травми очей через феєрверк, кинутий у натовп. Лікарі борються за збереження зору у постраждалої.