Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині евакуювали понад 10 тис. людей через бомбу часів війни

Снаряд був виявлений при проведенні будівельних робіт
У Німеччині в Гільдесгаймі евакуювали понад 10 тисяч осіб після виявлення бомби часів Другої світової війни.
У Німеччині евакуювали понад 10 тис. людей через бомбу часів війни Фото: dw.com

Снаряд був виявлений при проведенні будівельних робіт. Про це повідомляє NDR.

Влада перекрила прилеглі території. Снаряд витягують фахівці.

Раніше у центрі Львова в парку Хмельницького виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, снаряд було привезено до парку разом із землею.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 07:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.