CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Німеччині в Гільдесгаймі евакуювали понад 10 тисяч осіб після виявлення бомби часів Другої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині евакуювали понад 10 тис. людей через бомбу часів війни
Снаряд був виявлений при проведенні будівельних робіт
Фото: dw.com
Снаряд був виявлений при проведенні будівельних робіт. Про це повідомляє NDR.
Влада перекрила прилеглі території. Снаряд витягують фахівці.
Раніше у центрі Львова в парку Хмельницького виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, снаряд було привезено до парку разом із землею.
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