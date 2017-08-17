У Німеччині евакуювали понад 10 тис. людей через бомбу часів війни Снаряд був виявлений при проведенні будівельних робіт

У Німеччині в Гільдесгаймі евакуювали понад 10 тисяч осіб після виявлення бомби часів Другої світової війни.

Фото: dw.com

Снаряд був виявлений при проведенні будівельних робіт. Про це повідомляє NDR. Влада перекрила прилеглі території. Снаряд витягують фахівці. Раніше у центрі Львова в парку Хмельницького виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, снаряд було привезено до парку разом із землею.

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