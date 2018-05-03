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У Німеччині хочуть змінити гімн на "гендерно нейтральний"

Гімн Німеччини запропонували зробити гендерно нейтральним
Уповноважена з питань рівноправності статей в міністерстві по справах сім'ї Крістін Троянді-Мерінг закликала змінити текст гімну Німеччини, щоб зробити його "гендерно нейтральним".
У Німеччині хочуть змінити гімн на "гендерно нейтральний" Фото: nurphoto.com

У гімні пропонують змінити рядок "братськи з серцем і рукою" на "бадьоро з серцем і рукою", а замість "вітчизна"  використовувати "батьківщина", -  повідомляє Bild.

Текст національного гімну Німеччини заснований на вірші поета Генріха Гофмана фон Фаллерслебена, написаного в 1841 році.

Раніше, Сенат Канади ухвалив законопроект про зміну слів у національному гімні на "гендерно нейтральні".

Нагадаємо, що на саміті Великої сімки (G7) 2018 року, який відбудеться у квебекському Шарлевуа в червні, однією з головних тем стануть права жінок та досягнення гендерної рівноправності.

 

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05 03 2018 09:32
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