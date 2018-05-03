У Німеччині хочуть змінити гімн на "гендерно нейтральний"

Уповноважена з питань рівноправності статей в міністерстві по справах сім'ї Крістін Троянді-Мерінг закликала змінити текст гімну Німеччини, щоб зробити його "гендерно нейтральним".

У гімні пропонують змінити рядок "братськи з серцем і рукою" на "бадьоро з серцем і рукою", а замість "вітчизна" використовувати "батьківщина", - повідомляє Bild.

Текст національного гімну Німеччини заснований на вірші поета Генріха Гофмана фон Фаллерслебена, написаного в 1841 році.

Раніше, Сенат Канади ухвалив законопроект про зміну слів у національному гімні на "гендерно нейтральні".