CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУповноважена з питань рівноправності статей в міністерстві по справах сім'ї Крістін Троянді-Мерінг закликала змінити текст гімну Німеччини, щоб зробити його "гендерно нейтральним".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині хочуть змінити гімн на "гендерно нейтральний"
Гімн Німеччини запропонували зробити гендерно нейтральним
Фото: nurphoto.com
У гімні пропонують змінити рядок "братськи з серцем і рукою" на "бадьоро з серцем і рукою", а замість "вітчизна" використовувати "батьківщина", - повідомляє Bild.
Текст національного гімну Німеччини заснований на вірші поета Генріха Гофмана фон Фаллерслебена, написаного в 1841 році.
Раніше, Сенат Канади ухвалив законопроект про зміну слів у національному гімні на "гендерно нейтральні".
Нагадаємо, що на саміті Великої сімки (G7) 2018 року, який відбудеться у квебекському Шарлевуа в червні, однією з головних тем стануть права жінок та досягнення гендерної рівноправності.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 03 2018 09:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі